Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Донеччині бійці 35 бригади морської піхоти деокупували Старомайорське. Нині сили оборони зачищають село і закріплюються на нових позиціях. Водночас, за даними Генштабу, напередодні на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

– Сполучені Штати у вересні планують доправити перші танки Abrams в Україну для боротьби з російським агресором. До кінця літа бойові машини будуть модернізовувати у Німеччині.

– На Волині провели навчання на випадок аварії на атомній станції. Відпрацьовували евакуацію населення. Задіяли всі служби, які в разі реальної загрози мають вчасно та ефективно спрацювати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.