Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Українська розвідка повідомила, що російські війська зменшують присутність на території захопленої Запорізької атомної станції. Одними з перших з АЕС поїхали троє співробітників “Росатому”, що керували діями росіян.

– Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками українського та іноземного бізнесу, що працює в Україні. Глава держави наголосив на важливості участі бізнесу в проєктах відбудови України. І додав, що держава відкрита до співпраці – двері відчинені для сотень і тисяч компаній.

– Лаванда – для ЗСУ. На Харківщині в селі Новоселівка під час відкриття лавандового поля зібрали понад 50 тисяч гривень для військових 92 бригади – усі гроші підуть на авто для армійців.

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