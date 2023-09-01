Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На світанку ворог вдарив по Україні Калібрами по Калинівській громаді Вінниччини.
– Безпілотники українських розвідників дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з ворожою ППО, але й при прямому зіткненні з російською авіацією.
– Ще троє українських військових отримали складне протезування у Польщі у рамках проєкту RECOVERY, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками.
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