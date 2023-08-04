Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (04.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Київ розпочав переговори з Вашингтоном щодо безпекових гарантій.
– У Новоросійській бухті у результаті атаки дронів пошкоджений великий десантний корабель “Оленегірський гірник”.
– До семи вибухів чули цієї ночі жителі тимчасово окупованої кримської Феодосії.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.