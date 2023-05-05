Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Впродовж доби наші сили оборони відбили 60 атак на Донбасі, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Найзапекліші бої точаться у Бахмуті та Мар’їнці. На цих напрямках ворог сконцентрував усі сили для наступальних дій та наші захисники мужньо стримують окупантів.
– Український парламент визнав нинішній російський режим рашизмом і закликає зробити це міжнародні організації та інституції — ООН, Європейський парламент, Парламентські Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ і НАТО.
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