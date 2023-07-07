Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– У чеській столиці Володимир Зеленський зустрівся зі своїм колегою Петром Павелом. Говорили про оборонну підтримку нашої держави у війні з Росією, європейську інтеграцію України, майбутній саміт НАТО та реалізацію мирного плану України

– Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу. Новиною поділився у себе в Twitter президент України.

– Депутата Чернігівської міськради підозрюють у створенні схеми для ухилянтів від мобілізації. Служба безпеки України викрила у різних областях ще 15 організаторів каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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