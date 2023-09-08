Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Близько 9 ранку росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракета поцілила в адмінбудівлю поліції.
– Двоє людей були поранені минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.
– Завтра у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі прощатимуться з Ігорем Козловським.
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