Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Близько 9 ранку росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракета поцілила в адмінбудівлю поліції.

– Двоє людей були поранені минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.

– Завтра у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі прощатимуться з Ігорем Козловським.

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