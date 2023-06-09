Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)

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– Із Херсонщини вдалося евакуювати 2 336 людей. З них 120 – діти, про це повідомила ДСНС. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. Людей вивозять під постійними обстрілами.

– Майже пів сотні ворожих атак відбили наші захисники на східній ділянці фронту. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це у свіжому зведені повідомляє Генштаб ЗСУ.

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