Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В Оболонському районі у Києві уламки збитої російської ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень.

– Відбиваючи атаку окупантів, наші захисники знищили 21 загарбника, двох взяли в полон.

– В Одеській області військкому вручили чотири протоколи про корупцію.

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