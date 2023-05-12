Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)

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– Дрони-камікадзе вже стали одним із найпопулярніших видів озброєнь.

– На Харківщині заживили Гракове Чугуївського району – електроенергії в селі не було понад рік.

– Росіяни уперше від початку великої війни – потужно обстріляли з реактивної артилерії селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям.

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