Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Дрони-камікадзе вже стали одним із найпопулярніших видів озброєнь.
– На Харківщині заживили Гракове Чугуївського району – електроенергії в селі не було понад рік.
– Росіяни уперше від початку великої війни – потужно обстріляли з реактивної артилерії селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям.
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