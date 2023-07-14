Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Чотири станції радіоелектронної боротьби напередодні наші сили оборони знищини на Південному напрямку. Нині на цій ділянці фронту росіяни намагаються повернутися на втрачені від вибуху Каховської дамби позиції та побудувати нову лінію оборони, про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Одна людина постраждала внаслідок російської атаки дронами-камікадзе по Дніпропетровщині. Цієї ночі ворог скерував на область безпілотники, збили 6 шахедів, однак є влучання.

– ЗСУ досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута, про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни.

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