Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Триває розбір завалів будинків у Слов’янську після масштабного ракетного обстрілу росіянами житлового кварталу.
- Рашисти дедалі частіше використовують для ударів по Україні керовані авіабомби, про це в ефірі Єдиного марафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
- Громадяни України, які понад рік перебувають у Німеччині, будуть змушені реєструвати свої автомобілі. Федеральні землі країни домовилися не продовжувати пільговий період для українських водіїв. Тож тепер авто доведеться ставити на облік на загальних підставах, інакше доведеться сплатити штраф – 70€.
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