Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вночі та вранці росіяни випустили 17 дронів-камікадзе по Україні. Усі вони були збиті нашою ППО.

– Українські військові розповіли деталі звільнення села Андріївка Волноваського району Донецької області.

– У Херсонській області оголосили обов’язкову евакуацію сімей із дітьми з районів, які потерпають від постійних обстрілів.

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