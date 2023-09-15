Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні вночі та вранці росіяни випустили 17 дронів-камікадзе по Україні. Усі вони були збиті нашою ППО.
– Українські військові розповіли деталі звільнення села Андріївка Волноваського району Донецької області.
– У Херсонській області оголосили обов’язкову евакуацію сімей із дітьми з районів, які потерпають від постійних обстрілів.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.