Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких Росія передала на територію Угорщини;
– П’ятеро росіян поповнили обмінний фонд України. На Херсонщині бійці Сил спецоперацій врятували загарбників, які тонули після підриву Каховської греблі;
– Данія запропонувала організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на своїй території.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.