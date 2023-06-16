Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)

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– Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких Росія передала на територію Угорщини;

– П’ятеро росіян поповнили обмінний фонд України. На Херсонщині бійці Сил спецоперацій врятували загарбників, які тонули після підриву Каховської греблі;

– Данія запропонувала організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на своїй території.

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