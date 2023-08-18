Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Групи розмінування ЗСУ протягом тижня обстежили та очистили від снарядів та мін понад 130 гектарів територій.

– За минулу добу ворог наніс 53 авіаудари по наших позиціях та прифронтових населених пунктах.

– Чехія може найближчим часом передати Україні радянські гелікоптери Мі-24.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.