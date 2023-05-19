Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)

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– 29 бойових зіткнень за минулі 24 години сталися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– Сили ППО цієї ночі знищили 16 із 22 дронів Shahed та 3 із 6 крилатих ракет Калібр, якими росіяни атакували Україну.

– Безкоштовна медична та психологічна допомога: на Закарпатті місцевим і переселенцям її надають українські та словацькі медики.

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