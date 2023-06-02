Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни готують чергову провокацію в окупованому Армянську, аби потім звинуватити українські збройні сили.
– Російські війська найближчим часом спробують повністю окупувати Мар’їнку під Донецьком.
– Хлібороби Сумщини господарюють попри обстріли на кордоні та заміновані поля.
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