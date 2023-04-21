Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти 63 рази протягом останньої доби відкривали вогонь по Херсонщині. 2 людей загинуло, ще 3 дістали поранення.

– Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі розмовної студії марафону Єдині новини повідомив, що нічого критичного у зливі секретних документів Пентагону для України немає.

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