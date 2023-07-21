Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Через російську атаку на інфраструктуру в Запорізькій області загинуло 4 людини.

– Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Наші сили оборони максимально посилюють цей напрямок.

– За рік зернової угоди успішно пройшло більше 1000 кораблів, відвантажено понад 30 мільйонів тонн зерна та іншої продукції.

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