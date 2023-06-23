Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023.

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– Після підриву Каховської ГЕС, із катастрофічними наслідками для півдня, росіяни готують ще один теракт – на найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції, повідомляє українська розвідка.

– Акцію протесту влаштували жителі Івано-Франківська під стінами готелю “Дністер”. Люди вимагають у власників відновити попередній вигляд пам’ятки архітектури. На цьому місці проголосили Акт Злуки. І у 1991 році стартував Ланцюг єдності, який об’єднав усю Україну.

– У столиці триває найбільший книжковий проект “Книжковий арсенал”. Традиційно ярмарок та літературні заходи відбуваються у Мистецькому арсеналі.

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