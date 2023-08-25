Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші сили оборони продовжують наступ у Запорізькій області.

– Президент Володимир Зеленський подякував США за те, що взяли на себе провідну роль у глобальній підтримці України.

– F-16 вважають одними із найкращих та економічно ефективних реактивних винищувачів у світі.

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