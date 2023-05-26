Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 62 рази минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину.
– Вночі російська армія вдарила Шахедами по місту Мерефа на Харківщині – на цивільному підприємстві спалахнула пожежа.
– Україна стане повноцінним членом НАТО, щойно дозволить безпекова ситуація.
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