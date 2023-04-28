Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Кількість жертв російської ракети в Умані зросла до 10, це останні офіційні дані.
- Напередодні на Донеччині під час авіаудару по Нью-Йорку загинуло троє людей, про це заявили в обласній поліції. Загалом же за минулу добу в регіоні від російських атак поранень зазнали 6 цивільних.
- Двох людей поранено і в Українці на Київщині. Уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.
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