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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Кількість жертв російської ракети в Умані зросла до 10, це останні офіційні дані.
  • Напередодні на Донеччині під час авіаудару по Нью-Йорку загинуло троє людей, про це заявили в обласній поліції. Загалом же за минулу добу в регіоні від російських атак поранень зазнали 6 цивільних.
  • Двох людей поранено і в Українці на Київщині. Уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.

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