Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 13 російських дронів цієї ночі атакували Україну із східного узбережжя Азовського моря. За інформацією командування повітряних сил, 10 з них вдалось збити. Попередньо минулось без жерв.

– Росіяни поступово залишають Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

– Росіяни продовжують чинити опір українському контрнаступу на Бахмутському та Торецькому напрямках. Як повідомляють в Міноборони просування українських військових на Донеччині успішно триває. Під час атак на ворожі позиції українську піхоту прикривають мінометники, які у зв’язці з аеророзвідниками бачать росіян з неба, та знищують їх.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.