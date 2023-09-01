Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Москві зранку знову активували режим Килим.

– В іспанському Толедо пройшла неформальна зустріч глав МЗС країн Євросоюзу.

– Відсьогодні, у день церковного новоліття, Православна церква України переходить на Новоюліанський календар.

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