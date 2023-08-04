Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (04.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Новоросійській бухті у результаті атаки дронів пошкоджений великий десантний корабель “Оленегірський гірник”.

– Ще 640 окупантів вдалося ліквідувати Збройним силам за минулу добу.

– Поки присутність бойовиків групи Вагнер на кордоні з Білоруссю не становить «неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО” – заявив речник Пентагона Патрік Райдер.

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