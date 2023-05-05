Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Другий день поспіль вибухи на Ільському заводі на Кубані. Сьогодні зранку спалахнула одна з нафтопереробних установок.

– Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до Великої Британії, де візьме участь в церемонії коронації Чарльза ІІІ.

– У лавах вагнерівців бідкаються про нестачу боєприпасів. Засновник приватної військової компанії Євген Прігожин показав ряди трупів своїх найманців та облаяв керівництво російської регулярної армії.

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