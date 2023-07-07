Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це пишуть американські ЗМІ.
– Рятувальна операція у Львові завершена. 10 загиблих та понад 4 десятки постраждалих, зокрема троє дітей. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки росіян по Львову та області. Три ворожі калібри поцілили по середмістю, одна ракета — влучила в житловий будинок.
– Жнива розпочалися на Дніпропетровщині. Активно врожай збирають у 4 районах області, зокрема, на Криворіжжі. Саме цей район, що межує з Херсонщиною, торік чи не найбільше потерпав від щоденних масових російських атак
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