Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок ранкового удару по Сумах постраждало двоє людей.
– Цієї ночі ворог атакував південь Шахедами. Наша ППО збила там 16 дронів: 14 над Одещиною і два над Миколаївщиною.
– В Індії вже завтра розпочнеться саміт Великої двадцятки.
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