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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок ранкового удару по Сумах постраждало двоє людей.

– Цієї ночі ворог атакував південь Шахедами. Наша ППО збила там 16 дронів: 14 над Одещиною і два над Миколаївщиною.

– В Індії вже завтра розпочнеться саміт Великої двадцятки.

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