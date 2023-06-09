Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)

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– Двоє людей загинули, ще 17 поранені внаслідок ворожих обстрілів деокупованої частини Херсонщини за минулу добу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

– СБУ опублікувала запис, який може підтверджувати, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група військових РФ. У Службі безпеки стверджують, що перехопили розмову окупантів, де загарбники розповідають, що підривом дамби хотіли шантажувати Україну.

– Внаслідок російського теракту на Каховську ГЕС, лише на правобережжі Херсонщини втрачено щонайменше 100 тисяч тонн урожаю, насамперед зернових, підрахували в Мінагро.

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