Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В ООН шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі.

– За добу на Донеччині росіяни поранили дев’ятеро цивільних, одна людина загинула.

– Розірвання договору заповідника Києво-Печерської лаври з УПЦ МП законне і це підтвердили одразу два суди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.