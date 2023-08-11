Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– В ООН шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі.
– За добу на Донеччині росіяни поранили дев’ятеро цивільних, одна людина загинула.
– Розірвання договору заповідника Києво-Печерської лаври з УПЦ МП законне і це підтвердили одразу два суди.
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