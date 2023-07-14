Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Замість гаджетів, вони попросили корову. Дитячий будинок сімейного типу із села Білка Одеської області отримав таку незвичну допомогу від Фундації Олени Зеленської.

– Росіяни минулої доби обстрілювали прикордоння Сумщини. В області зафіксували майже два десятки вибухів.

– 16 шахедів і сім розвідувальних безпілотників збили Повітряні сили України протягом вчорашнього вечора та ночі. Один дрон влучив у підприємство у Кривому Розі. Там є серйозні руйнування промислових об’єктів і житла, на щастя лише один постраждалий.

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