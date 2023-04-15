Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Цивільного чоловіка поранено ворожим обстрілом на Сумщині у місті Білопілля. По населеному пункту зафіксовано 24 прильоти “Градів”. Пораненого шпиталізували. Пошкоджено приміщення одного з місцевих підприємств, повідомляють у Сумській ОВА.
- Близько півтисячі домогосподарств підтоплені через повінь на Київщині, Рівненщині, Черкащині, Чернігівщині та Волині. У воді опинилися зо 10 тисяч гектарів сільгоспугідь, про це повідомили у ДСНС.
- П’ять “Дзвонів Перемоги” лунали в храмі Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Овідіополь на Одещині. Відео першого передзвону оприлюднив Одеський прикордонний загін.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ