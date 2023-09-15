Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Населений пункт Андріївка, яка розташована на південь від Бахмута, звільнено воїнами ЗСУ.
– Глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини, щоб провести засідання у форматі Рамштайн.
– СБУ оголосила нову підозру Ігорю Коломойському. Йому інкримінують незаконне заволодіння 5,8 млрд грн.
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