Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Населений пункт Андріївка, яка розташована на південь від Бахмута, звільнено воїнами ЗСУ.

– Глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини, щоб провести засідання у форматі Рамштайн.

– СБУ оголосила нову підозру Ігорю Коломойському. Йому інкримінують незаконне заволодіння 5,8 млрд грн.

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