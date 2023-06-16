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Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За півтора року широкомасштабної війни підрозділам оборони вдалося налагодити побут українського війська;

– Поблизу Лиману російські війська активно б’ють із авіації й артилерії;

– У частині областей оголошено повтіряну тривогу, є загроза удару Калібрами.

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