Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За півтора року широкомасштабної війни підрозділам оборони вдалося налагодити побут українського війська;
– Поблизу Лиману російські війська активно б’ють із авіації й артилерії;
– У частині областей оголошено повтіряну тривогу, є загроза удару Калібрами.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.