Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)

Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку

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Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС