Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні вночі Москву атакували БПЛА. Внаслідок цього пошкоджено один з павільйонів “Експоцентру”.
– Українські військові знищили два ударні вертольоти Ка-52, а також чотири розвідувальні дрони росіян.
– На півдні минулої доби відчутно знизилася кількість ворожих обстрілів – Гуменюк.
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