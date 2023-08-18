Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вночі Москву атакували БПЛА. Внаслідок цього пошкоджено один з павільйонів “Експоцентру”.

– Українські військові знищили два ударні вертольоти Ка-52, а також чотири розвідувальні дрони росіян.

– На півдні минулої доби відчутно знизилася кількість ворожих обстрілів – Гуменюк.

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