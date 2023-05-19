Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– В Україні презентували перше дослідження про те, як змінилось життя української жінки, чий чоловік пішов до війська.
– На Київщині розпочали відновлювати зруйновані будинки за кошти, зібрані на платформі UNITED24.
– На порядку денному зустрічі лідерів провідних країн світу – підтримка України.
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