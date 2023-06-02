Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Аби вправно керувати БПЛА насамперед потрібна влучність: ці навички регулярно вдосконалюють бійці окремої бригади тероборони Дніпра.
– Нідерланди планують купити у Швейцарії партію танків Leopard один, щоб передати їх Україні.
– Російський ракетно-дроновий терор не припиняється.
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