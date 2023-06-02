Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)

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– Аби вправно керувати БПЛА насамперед потрібна влучність: ці навички регулярно вдосконалюють бійці окремої бригади тероборони Дніпра.

– Нідерланди планують купити у Швейцарії партію танків Leopard один, щоб передати їх Україні.

– Російський ракетно-дроновий терор не припиняється.

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