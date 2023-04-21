Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Розпочалась чергова, вже 11-та зустріч у форматі Рамштайн. Захід відбувається на однойменній американській авіабазі в Німеччині.
– 20 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідав Київ. Окрім зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, генсек також побував у Бучі.
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