Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Три ракети типу Калібр випустили росіяни цієї ночі з Чорного моря.

– Росія провела навчання у Чорному морі. Там заявили, що вони відпрацювали удари ракет.

– Вперше за тривалий час доба на деокупованій частині Херсонщини минула без загиблих та травмованих серед мирних жителів.

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