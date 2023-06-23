Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони України і далі ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На окремих ділянках мають частковий успіх, тому закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– У найближчі 2-3 місяці на фронті будуть активні бойові дії, і наступальні, і оборонні. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

– Надати Україні конкретний та досяжний механізм для вступу до НАТО уже на найближчому саміті Альянсу у липні. З таким закликом до Президента Джо Байдена звернувся Конгрес Сполучених Штатів.

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