Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (24.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вночі росіяни атакували Дніпро ракетами. Внаслідок цього поранено семеро людей.

– Ворог обстріляв прикордонний Вовчанськ на Харківщині, вдаривши по медичному закладу, де спалахнула пожежа.

– НБУ до 32 річниці незалежності ввів в обіг нову пам’ятну монету.

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