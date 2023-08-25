Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ППО збила цієї ночі чотири ракети та один Шахед, якими Росія намагалася уразити Одещину.

– Сили спецоперацій ЗСУ показали, як вибивали окупантів з Роботиного Запорізької області.

– У тимчасово окупованому Криму цієї ночі було гучно. Місцеві повідомляли про вибухи у Сімферополі, Севастополі, Саках, поблизу мисів Тарханкут та Меганом.

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