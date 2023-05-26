Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)

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– В одному з підрозділів 3 окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, легковики ремонтують самі ж бійці.

– Російська армія знову атакувала як критичну інфраструктуру, так і об’єкти Сил оборони України.

– У Верховному суді нині обирають нового голову суду та його заступника після гучного звільнення колишнього очільника, якого взяли на кількамільйонному хабарі.

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