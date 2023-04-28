Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Наразі відомо про 10 загиблих, внаслідок ракетного удару в Умані, серед них двоє 10-річних дітей.
- Посилюється небезпека у Чорному морі. Через шторм є ризик вибухів морських мін, про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
- Чеська вчителька постане перед судом за фейки про війну в Україні. Мартіну Беднарову, відео якої виклав youtube-канал “Паралельне”, звинувачують у виправданні геноциду, який коять росіяни на окупованих землях. Викладачка, згідно з висновком прокуратури, переповідала на уроках російську пропаганду.
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