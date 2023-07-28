Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

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– Літня жінка загинула на Харківщині, дев’ятеро людей – поранені. Минулу добу ворог не давав спокою області. Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

– Росіяни продовжують активно цілити по мирному люду. Напередодні на Миколаївщині поранило двох жителів. Серед них і 15-річна дівчина з Куцурубської громади.

– Сьогодні в Україні – День Державності. З цієї нагоди по всій країні відбуваються урочистості. На Михайлівській площі зі зверненням виспутив Президент України – Володимир Зеленський.

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