Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Масований обстріл пережила цієї ночі Костянтинівка. Як повідомляє місцева влада, російські війська били по місту системами залпового реактивного вогню “Смерч” та ствольною артилерією.

– Майже 8 тисяч людей взяли участь у масштабних навчаннях на випадок теракту на Запорізькій атомній електростанції. Якщо окупанти наважаться на теракт на найбільшій атомній електростанції Європи, за найгіршого сценарію доведеться евакуювати близько трьохсот тисяч мешканців Дніпропетровщини та Запорізької області. Також у МВС відпрацюють і сценарії, коли радіоактивна хмара може піти і далі, до будь-якої області.

– МВФ схвалив новий транш для України на 890 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на підтримку бюджету.

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