Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На світанку ворог вдарив по Україні Калібрами по Калинівській громаді Вінниччини.

– Український контрнаступ нині активно триває на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

– Секретар РНБО Олексій Данілов відкрив деякі подробиці виробництва нової української ракети.

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