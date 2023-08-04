Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські війська накривають постійним вогнем звільнений наприкінці липня населений пункт Старомайорськ на Донеччині.
– Останнім часом росіяни не просто криють з артилерії Херсонщину, а прицільно обирають ті місця, де людно.
– Сумщина щодня під ударами російської авіації, артилерії та мінометів. А через кордон намагаються пройти диверсійно-розвідувальні групи.
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