Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські війська накривають постійним вогнем звільнений наприкінці липня населений пункт Старомайорськ на Донеччині.

– Останнім часом росіяни не просто криють з артилерії Херсонщину, а прицільно обирають ті місця, де людно.

– Сумщина щодня під ударами російської авіації, артилерії та мінометів. А через кордон намагаються пройти диверсійно-розвідувальні групи.

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