Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Свій правоохоронець у кожному селі та містечку України. Міністерство внутрішніх справ запроваджує другий етап проєкту Поліцейський офіцер громади.

– Причиною повітряної тривоги, яка трапилася учора надвечір у Києві, був лише український Байрактар, який втратив кермування.

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