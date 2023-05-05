Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Свій правоохоронець у кожному селі та містечку України. Міністерство внутрішніх справ запроваджує другий етап проєкту Поліцейський офіцер громади.
– Причиною повітряної тривоги, яка трапилася учора надвечір у Києві, був лише український Байрактар, який втратив кермування.
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